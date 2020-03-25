{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: минимум 10 инвесторов TON готовы выйти из проекта, вернув деньги

Глава криптоинвестиционного банка Hash CIB Яков Баринский отметил, что это предложение сейчас выглядит намного лучше, чем в октябре

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минимум 10 инвесторов проекта Telegram Open Network (TON) готовы выйти из проекта и получить свои инвестиции обратно. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава криптоинвестиционного банка Hash CIB Яков Баринский.

"То, что я вижу сейчас среди различных инвесторов, - очень многие, минимум 10 инвесторов, с которыми я общался, склоняются к тому, чтобы забрать 72% от вложенных средств. С учетом того, что происходит на финансовых рынках, это предложение сейчас выглядит намного лучше, чем в октябре",- сказал Баринский.

По его данным, Дуров предложил инвесторам в октябре 2019 года забрать по 77% от вложенных средств или подписать продление на срок запуска проекта до 30 апреля 2020 года, а 30 апреля в случае незапуска ожидаемый возврат будет равняться 72% от инвестиций. С октября по апрель Дуров обещал потратить еще 5% собранных средств на развитие проекта.

Баринский отмечает, что команда Павла Дурова может зарегистрировать сделку, признать что Gram является ценной бумагой. "Провести IPO, но в этом случае запуск проекта будет перенесен еще на какой-то срок, компании обычно к такому готовятся не меньше года", - сказал он, уточнив, что до 30 апреля 2020 года это сделать практически невозможно.

"Для такого варианта развития событий также нужно будет проводить еще одну консультацию с инвесторами и снова просить отсрочку по запуску проекта", - считает он.

Иным потенциальным вариантом развития событий является вывод из проекта американских инвесторов и запуск проекта без участия американцев, но за этим могут последовать иски от остальных инвесторов. "Базовый вариант - вернуть всем инвесторам по 72 цента на доллар", - добавил эксперт, уточнив, что на данном этапе подача апелляции уже не имеет никакого практического смысла.

О проекте

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой блокчейн-платформы TON - Telegram Open Network - мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.

Ранее издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября 2019 г.), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября. По информации издания, это первый раз, когда разработчики официально подтвердили, что успевают с релизом в срок. В противном случае им пришлось бы вернуть инвесторам $1,7 млрд. После этого Дуров в октябре прошлого года попросил у инвесторов отсрочить запуск проекта до 30 апреля 2020 г.

Иск SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc.11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Регулятор полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций в США.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии к Telegram, 24 марта удовлетворил требование комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram. В феврале суд продлил на неопределенный срок запрет на продажу компанией цифровых токенов.

После этого компания Telegram Group Inc. подала апелляцию на решение федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram. Соответствующее прошение адвокатов компании размещено в среду в базе этого американского суда. Адвокат Драйливски, который представляет интересы Telegram в суде, аргументировал апелляцию тем, что компания обязана выполнять свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram, до 30 апреля.

Реклама на ТАСС
Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
Повышенный размер оплаты больничного листа будет применяться уже с апреля
Как сообщил Минтруд, увеличение выплат по больничным может затронуть порядка 2,3 млн работников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС