Эксперт: минимум 10 инвесторов TON готовы выйти из проекта, вернув деньги

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минимум 10 инвесторов проекта Telegram Open Network (TON) готовы выйти из проекта и получить свои инвестиции обратно. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава криптоинвестиционного банка Hash CIB Яков Баринский.

"То, что я вижу сейчас среди различных инвесторов, - очень многие, минимум 10 инвесторов, с которыми я общался, склоняются к тому, чтобы забрать 72% от вложенных средств. С учетом того, что происходит на финансовых рынках, это предложение сейчас выглядит намного лучше, чем в октябре",- сказал Баринский.

По его данным, Дуров предложил инвесторам в октябре 2019 года забрать по 77% от вложенных средств или подписать продление на срок запуска проекта до 30 апреля 2020 года, а 30 апреля в случае незапуска ожидаемый возврат будет равняться 72% от инвестиций. С октября по апрель Дуров обещал потратить еще 5% собранных средств на развитие проекта.

Баринский отмечает, что команда Павла Дурова может зарегистрировать сделку, признать что Gram является ценной бумагой. "Провести IPO, но в этом случае запуск проекта будет перенесен еще на какой-то срок, компании обычно к такому готовятся не меньше года", - сказал он, уточнив, что до 30 апреля 2020 года это сделать практически невозможно.

"Для такого варианта развития событий также нужно будет проводить еще одну консультацию с инвесторами и снова просить отсрочку по запуску проекта", - считает он.

Иным потенциальным вариантом развития событий является вывод из проекта американских инвесторов и запуск проекта без участия американцев, но за этим могут последовать иски от остальных инвесторов. "Базовый вариант - вернуть всем инвесторам по 72 цента на доллар", - добавил эксперт, уточнив, что на данном этапе подача апелляции уже не имеет никакого практического смысла.

О проекте

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой блокчейн-платформы TON - Telegram Open Network - мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.

Ранее издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября 2019 г.), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября. По информации издания, это первый раз, когда разработчики официально подтвердили, что успевают с релизом в срок. В противном случае им пришлось бы вернуть инвесторам $1,7 млрд. После этого Дуров в октябре прошлого года попросил у инвесторов отсрочить запуск проекта до 30 апреля 2020 г.

Иск SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc.11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Регулятор полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций в США.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии к Telegram, 24 марта удовлетворил требование комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram. В феврале суд продлил на неопределенный срок запрет на продажу компанией цифровых токенов.

После этого компания Telegram Group Inc. подала апелляцию на решение федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram. Соответствующее прошение адвокатов компании размещено в среду в базе этого американского суда. Адвокат Драйливски, который представляет интересы Telegram в суде, аргументировал апелляцию тем, что компания обязана выполнять свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram, до 30 апреля.