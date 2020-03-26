Фондовые торги в США завершились разнонаправленно после рекордного роста

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду разнонаправленным движением основных котировок после их рекордного роста во вторник.

Как свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones повысился на 495,64 пункта (2,39%) и установился на отметке 21 200,55 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 28,23 пункта (1,15%) и оказался на отметке 2475,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 33,56 пункта (0,45%), до 7384,30 пункта.

Это первый с февраля случай, когда Dow Jones растет по итогам двух сессий подряд. Во вторник он повысился на 2112,98 пункта (11,38%). Данный индекс никогда в истории не прибавлял так много пунктов по итогам сессии. В процентном исчислении это крупнейшее его повышение при закрытии торгов с марта 1933 года. Тогда Dow Jones вырос на 15,34%. Во вторник S&P 500 увеличился на 9,4%, а Nasdaq - на 8,1%.

Нефть марки WTI в среду подорожала. К 16:07 по времени Восточного побережья США (23:07 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $0,29 (1,21%), до $24,30.

Как отметил аналитик фонда Franklin Templeton Стивен Довер, неопределенность относительно распространения коронавируса вызывает колебания на рынках. "Мы находимся в условиях заморозки мировой экономики, мы не знаем, сколько потребуется времени, чтобы наступила оттепель", - приводит его слова газета The Wall Street Journal.

"Мы не знаем, как долго люди будут сидеть по домам, это важный фактор, вызывающий колебания", - добавил Довер.