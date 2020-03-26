Налог c процентов по вкладам и купонам простимулирует переток клиентов на фондовый рынок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Налог на процентный доход по вкладам и купонам станет еще одним стимулом для перетока средств клиентов из банковских депозитов в инвестиционные продукты, в том числе на фондовом рынке, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В своем обращении 25 марта президент России Владимир Путин заявил о введении налога на процентный доход в размере 13% для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб. На сегодняшний день налог на доход по банковским вкладам и на купоны по облигациям в рублях взымается только в том случае, если процентная ставка по вкладу или ставка купона превышает актуальную ставку рефинансирования ЦБ РФ в 6%, увеличенную на 5 п. п., то есть 11%. Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что нововведения простимулируют переход клиентов от депозитов в пользу инвестиционных инструментов, в том числе на фондовом рынке.

Как новые меры изменят тенденции на финансовом рынке

"Данные меры станут дополнительным фактором в пользу перетока вкладчиков на фондовый рынок, где сама доходность существенно выше. Вкупе с отменой многими банками долларовых вкладов это позволит еще больше повысить интерес частных лиц к альтернативным инвестиционным продуктам",- считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Эксперт добавил, что увеличение налогообложения затронет граждан с достаточно существенным уровнем сбережений и будет ощутимым в сегменте состоятельных частных лиц, например, при сумме инвестиций от 20-30 млн рублей.

В частности, вкладчики более внимательно посмотрят, в том числе, на акции с высокой дивидендной доходностью, отметил аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

"Да, дивиденды по акциям тоже облагаются подоходным налогом, и он составляет те же 13%. Если, конечно, вы не намерены выводить их в офшор - тогда, по новой идее президента, их могут обложить и на 15%. Но ведь и сама дивидендная доходность акций российских компаний в последние годы росла, а не снижалась, в отличие от ставок по депозитам. В последние годы российский фондовый рынок был чемпионом мира по дивидендной доходности, принося в среднем по 7% годовых", - пояснил эксперт.

Также возрастет сравнительная привлекательность облигационных ПИФов, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.

Увеличение налога - это в некотором плане шаг назад для рынка, так как в предыдущие годы государство двигалось в сторону налогового поощрения сбережений и инвестирования в финансовые инструменты, считает экономист ИК "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец.

"Для финансовой системы новость не позитивная, но, возможно, остается надеяться, что поправка будет временной", - пояснила она добавив, что оттока средств из финансовой системы ожидать в связи с нововведением не стоит.