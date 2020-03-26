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Средняя сумма потребительского кредита в РФ достигла рекордных 203,9 тыс. руб. в феврале

При этом объемы выдачи кредитов наличными сократились на 9,2%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Средняя сумма потребительского кредита в РФ достигла рекордных 203,9 тыс. руб. по итогам февраля 2020 года, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"По итогам февраля 2020 года потребительское кредитование установило новый рекорд - средняя сумма выданного потребительского кредита составила 203,9 тыс. руб. ранее сопоставимое значение встречалось лишь однажды - в апреле 2019 года и никогда в истории не встречалось в коротких месяцах, таких как февраль", - сообщили в БКИ.

В основном рост средней суммы произошел из-за кредитов наличными, средняя величина которых впервые составила почти 409 тыс. руб.

При этом объемы выдачи кредитов наличными сократились на 9,2% по количеству и на 4,5% по объему выданных кредитов в феврале по сравнению с тем же месяцем пошлого года.

"Подобное снижение объемов является следствием изменения кредитных политик банков, как и рост средней суммы, являющийся следствием того, что банки стали отказывать наиболее рискованному сегменту потребителей в предоставлении кредита и продолжили кредитовать более обеспеченную часть населения, способную обслуживать больший объем кредитов", - считают в организации.

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