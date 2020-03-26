Авиакомпания "Якутия" с 25 апреля откроет рейс Владивосток - Магадан

ЯКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Рейс по маршруту Владивосток - Магадан - Владивосток откроется с 25 апреля, рейс будет выполняться дважды в неделю, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании "Якутия".

"С 25 апреля 2020 года открывается рейс по маршруту Владивосток - Магадан - Владивосток. Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам. Полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-700 и Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 3 часа 10 минут", - говорится в сообщении.

Время вылета по местному времени из Владивостока - 12:30, время прибытия - 16:40. Время вылета по местному времени из Магадана - 18:10, время прибытия - 20:15. Как отметили в авиакомпании, есть субсидированные билеты для льготных категорий граждан. Авиабилеты уже доступны онлайн на сайте и могут быть забронированы.

"Якутия" после закрытия нескольких международных маршрутов из-за ограничения авиасообщения на фоне коронавируса планирует переориентировать высвободившиеся самолеты на внутренний рынок и использует паузу в международных полетах для того, чтобы провести трудоемкие формы ремонта самолетов. При этом, сообщается на сайте "Якутии", перевозчик продолжает выполнять собственные регулярные рейсы по РФ без изменений в расписании.

Авиакомпания создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Головной офис располагается в Якутске. Представительства расположены более чем в 30 городах России и зарубежья.