В Красноярске стали производить лодки из полиэтилена низкого давления для северных районов

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Производство лодок из полиэтилена низкого давления (ПНД) для северных районов начали в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор регионального агентства развития бизнеса Александр Граматунов.

"Группа предпринимателей наладила производство лодок из ПНД. Это современный материал, в частности, его применяют для изготовления труб, материал не промерзает и имеет высокий срок эксплуатации. Эти лодки перспективны для севера, могут быть востребованы представителями коренных малочисленных народов, заготовителями [дикоросов]. Мы предложили им [предпринимателям] меры государственной поддержки", - сказал Граматунов.

Как сообщил ТАСС представитель компании, изготавливающей лодки из ПНД, за основу взята технология производства шитиков - старинных лодок, "сшитых" из дерева. Длинные, верткие - эти лодки до сих пор популярны в таежных северных районах Сибири, где много небольших и узких рек с мелями и перекатами.

"Перенесли старые технологии на новый материал. Шитик из ПНД оказался более легкий чем деревянный, но при равных размерах может взять на борт в 1,5 раза больше груза. В отличие от деревянного, который живет 5-6, максимум 10 лет, срок эксплуатации нового шитика будет в разы дольше", - сказал предприниматель.

По его словам, уже изготовлены три таких лодки, одна из них эксплуатируется в северном поселке Байкит, еще одна в Тунгусском заповеднике. Сейчас изготавливается судно еще больших размеров: длиной 11 метров, с водоизмещением 4,5 тонны. "Такие катера могут стать превосходной заменой КС (тип катеров, созданный еще в советское время)", - сказал предприниматель.