Власти регионов рассказали, что коронавирус не привел к кризису в моногородах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные из-за распространения нового коронавируса, заставляют бизнес, особенно в моногородах, находить новые, порой нестандартные решения, чтобы остаться на рынке. Предприниматели испытывают сложности со сбытом продукции, сокращается выручка, однако в целом глобального влияния на экономику моногородов пандемия пока не оказала, в регионах ждут кризис позже и уже готовятся к нему, сообщили ТАСС власти на местах.

"У нас (в Вязниках Владимирской области) есть "Предприятие нетканых материалов", которое производит сырье для автомобильной промышленности. Учитывая, что сейчас из-за ситуации с коронавирусом их продукцию не берут, они нашли новый способ зарабатывать деньги - разработали медицинские маски, которые сегодня актуальны. В течение двух недель ожидаем, что они запустят производство", - сказал ТАСС глава администрации Вязниковского района Владимирской области Игорь Зинин.

Комбинат "Ураласбест" - градообразующее предприятие Асбестовского городского округа в Свердловской области - тоже подстраховал себя от возможных неприятностей. Его руководство еще в январе провело переговоры с основными потребителями на предмет сохранения объема заказов на основные виды продукции. "На сегодняшний момент все планируемые отгрузки и заказы подтверждены", - сообщили ТАСС в пресс-службе комбината.

В моногороде Байкальске Иркутской области, где в 2013 году остановился градообразующий целлюлозно-бумажный комбинат, не ждут глубокого кризиса, а, наоборот, рассчитывают, что пандемия приведет к подъему туристической отрасли. Как пояснил ТАСС глава муниципалитета Василий Темгеневский, в связи с введенными ограничениями на вылет за рубеж россияне будут искать варианты отдыха внутри страны, а озеро Байкал является популярным туристическим направлением.

Опасения моногородов

В целом на экономику моногородов ситуация с новым коронавирусом пока не оказала глобального влияния, заявили все опрошенные ТАСС представители муниципалитетов и регионов. По их словам, большинство инвестпроектов реализуется или готовится к реализации, предприятия работают в штатном режиме и о планах по сокращению персонала не уведомляли. Власти некоторых моногородов ожидают, что негативное влияние пандемии проявится позднее.

"Мы переживаем по поводу закрытия границ, предприятия в городе экспортоориентированные, отгрузка сейчас сохраняется, но какой будет международная обстановка в связи с коронавирусом, как будут продлеваться контракты, пока сложно сказать. Мы готовимся к худшему варианту развития событий - переходу на удаленный доступ, ограничению числа людей на производствах", - сказал ТАСС глава Невинномыска - единственного моногорода на Ставрополье - Михаил Миненков.

В Кемеровской области, где находится 24 моногорода, в отличие от Байкальска опасаются, что пандемия плохо скажется на развитии туризма. Эта отрасль является одной из ключевых для диверсификации региональной экономики, которая сейчас опирается в основном на угольную промышленность. "Пандемия и ограничения, с ней связанные, по срокам возникновения практически совпали с завершением горнолыжного сезона, в том числе в моногородах Шерегеше, Междуреченске, Белогорске. Потому туристический поток сезона 2019-2020 годов обозначенная ситуация существенно не затронула. Снижение посещений курортов возможно из-за отмены популярных массовых мероприятий в апреле 2020 года", - сообщили ТАСС в региональном департаменте инвестиций и стратегического развития.

Градообразующие отрасли - угледобывающую, металлургию, машиностроение - пандемия, по мнению кузбасских властей, не затронет. В Челябинской области также прогнозируют, что пандемия ударит по турбизнесу и гостиничной индустрии.

Глава моногорода Кирово-Чепецка Кировской области Елена Савина говорит, что если ситуация в ближайшее время не нормализуется, то из-за карантинных мер пострадают сферы образования и досуга. В пресс-службе Минэконмразвития Чувашии ТАСС сообщили, что падение потребительского спроса "может привести к снижению оборачиваемости ликвидных активов предприятий и индивидуальных предпринимателей, росту дебиторской задолженности". Это, в свою очередь, приведет к росту задолженности перед поставщиками, просрочке выплат по кредитам, задержке по заработной плате либо сокращениям работников и ликвидации предприятий. А снижение платежеспособности компаний и населения снизит налоговые поступления в бюджеты моногородов.

Отсутствие спроса и рынка сбыта

Точено последствия пандемии в моногородах уже проявляются. "Значительные трудности испытывают предприятия сферы услуг и общественного питания, как правило, это малый бизнес. В связи с закрытием границ крупные предприятия-экспортеры испытывают проблемы с отгрузкой произведенной продукции. На одно из предприятий из Италии не поступили комплектующие детали к оборудованию", - рассказал ТАСС о ситуации в моногородах Ульяновской области председатель правительства региона Александр Смекалин.

По его словам, фабрика по производству детских игрушек "Полесье ДГ" в моногороде Димитровграде, которая находится в процессе расширения, не может привести зарубежных специалистов для обучения персонала. Из-за этого возникли сложности с пуско-наладкой оборудования.

Проблемы с приобретением импортных комплектующих и реализацией готовой продукции ввиду падения спроса возникли у предприятий моногорода Канаш в Республике Чувашия, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития и имущественных отношений региона. Складывающиеся экономические условия заставили одного из инвесторов отложить реализацию проекта по созданию производства крупноузловой сборки.

В Алтайском крае проблемы с поставками продукции испытывает завод "Русская кожа Алтай", расположенный в моногороде Заринске. Товар ориентирован на азиатские рынки, сейчас продукция туда не экспортируется. Как сообщили ТАСС в группе компаний "Русская кожа", в настоящее время продукцию алтайского завода выкупает основное предприятие группы - "Рязанский кожевенный завод". "Приостановлена работа по набору персонала. У нас по плану было производить еще больше продукции, еще больше набирать людей. "Русская кожа" и в Рязани, и на Алтае сталкивается с проблемами - у наших клиентов сокращена реализация обуви, продажи обуви падают", - сказал собеседник агентства.

Глава Кирово-Чепецка Елена Савина отмечает существенное сокращение выручки у перевозчиков и магазинов промышленных товаров. Михаил Миненков рассказал ТАСС о похожих тенденция в Невинномыске. "Говорим о снижении внутри городской экономики потребительского спроса, в первую очередь, это касается малого и среднего бизнеса, сервисных услуг. Уменьшилось число людей, которые ходят в рестораны, фитнес-клубы, кафе. Гостиничный бизнес значительно пострадал, федеральная трасса (через город проходит федеральная трасса "Кавказ") дала меньше пассажиропотока, грузоперевозок - придорожный сервис в этом отношении терпит убытки", - сказал он.

Меры поддержки

На встрече руководителя Фонда развития моногородов Ирины Макиевой с главами муниципалитетов 20 марта местные власти говорили о необходимости дополнительных мер поддержки бизнеса, в частности, о реструктуризации действующих займов. "То есть это отсрочка платежей по основному долгу и процентам по тем займам и кредитам, которые ранее выдал фонд. Такая возможность будет распространяться только на тех предпринимателей, которым пришлось приостановить свою деятельность из-за коронавируса. Решение по каждому соглашению будет приниматься индивидуально после обращения заемщика", - сообщили ТАСС в фонде. Такая возможность будет распространяться только на проекты из портфеля организации.

Главы муниципалитетов также предложили фонду выдавать предпринимателям во всех моногородах займы на пополнение оборотного капитала, чтобы они могли продолжать свою деятельность. Сейчас такая мера поддержки доступна только в моногородах, где действует режим ЧС. "Размер таких займов мы предусматриваем от 5 до 50 млн рублей под гарантию Корпорации малого и среднего предпринимательства или банков", - сказали в фонде.

Там отметили, что сейчас необходимо не только разрабатывать оперативные меры по предотвращению экономических последствий пандемии для предпринимателей, но и работать на опережение ситуации. В Минэкономразвития России фонд направил письмо с рядом предложений. Например, расширить для территорий опережающего развития в моногородах перечни видов экономической деятельности.

Регионы и сами принимают антикризисные меры, чтобы поддержать бизнес. В Ульяновской области ввели отсрочку арендных платежей для предпринимателей, которые располагаются на площадях, принадлежащих региону. Председатель правительства региона Александр Смекалин сообщил ТАСС, что при обращении предприятий в региональный Фонд поддержки промышленности теперь не будет учитываться задолженность по налогам, образованная после 1 марта 2020 года. Ранее отсутствие задолженности было одним из основных условий для оказания мер поддержки.

В моногороде Новотроицке Оренбургской области пока только рассматривают вопрос о предоставлении малому и среднему бизнесу, пользующемуся муниципальным имуществом, отсрочки по уплате арендных платежей. Власти Челябинской области прорабатывают вопрос расширения льготных программ кредитования бизнеса. В Калужской - планируют заморозить действующие льготные ставки по микрозаймам, а также рассматривают обращения предпринимателей по предоставлению отсрочки платежей по микрозаймам, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития региона.