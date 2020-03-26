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Распространение коронавируса нового типа

"Ведомости": ТПП предлагает разрешить курьерам в Москве и Петербурге ездить по "выделенке"

Это связано с высоким спросом на онлайн заказы из-за распространения коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила властям Москвы и Санкт-Петербурга разрешить курьерам онлайн-магазинов и служб доставки передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письма председателя комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексея Федорова мэру Москвы Сергею Собянину и вице-губернатору Петербурга Евгению Елину.

Такие послабления предлагается ввести в связи с высоким спросом на онлайн заказы из-за распространения коронавируса нового типа. По данным ТПП, которые приводит издание, в феврале - марте 2020 года число онлайн-заказов выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, из-за чего многие сервисы увеличили сроки доставки до нескольких дней.

По мнению Федорова, возможность для курьеров ездить по выделенным полосам для общественного транспорта и при необходимости ненадолго парковаться в запрещенных местах позволит уменьшить время на доставку заказа на 20-40%, что сократит издержки и позволит бесплатно доставлять товары даже в отдаленные районы города.

В свою очередь в "Яндекс.Еде" отметили, что сервис почти не использует курьеров с автомобилями для доставки из ресторанов из-за пробок и парковки, а предложенные ТПП меры помогут нарастить долю автомобильной доставки и увеличить ее радиус.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Федеральным органам власти поручили максимально перевести сотрудников на "удаленку"
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