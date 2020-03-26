Кабмин поручил проработать господдержку общепита и владельцев коммерческой недвижимости

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило проработать мероприятия по господдержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Минэкономразвития, Минпромторгу, Минфину при подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости. Срок - 26 марта 2020 года", - говорится в материалах кабмина.

Как сообщил ранее ТАСС основатель и председатель совета директоров "Росинтер Ресторантс" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, в 2020 году отрасль общественного питания недосчитается товарооборота как минимум за один месяц, а с учетом периода спада и восстановления, который, по данным из Китая, идет достаточно медленно, потери отрасли могут быть еще больше.

Агентство стратегических инициатив направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложениями по экстренным мерам поддержки бизнеса ситуации с коронавирусом, в частности, организация предложила ввести налоговые и арендные каникулы.