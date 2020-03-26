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Распространение коронавируса нового типа
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Федеральным органам власти поручили максимально перевести сотрудников на "удаленку"

Такой режим работы по возможности необходимо ввести с 27 марта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кабмин РФ поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти с 27 марта перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы из-за коронавируса.

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"Осуществить с 27 марта перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей", - говорится в размещенном на сайте правительства перечне решений по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, региональным органам власти рекомендовано приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных" мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах. Приостанавливается посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, других досуговых заведений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

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