Федеральным органам власти поручили максимально перевести сотрудников на "удаленку"

"Осуществить с 27 марта перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей", - говорится в размещенном на сайте правительства перечне решений по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, региональным органам власти рекомендовано приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных" мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах. Приостанавливается посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, других досуговых заведений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.