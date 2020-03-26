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Распространение коронавируса нового типа
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"Аэрофлот" закрыл почти все международные рейсы

Кроме того, в авиакомпании назвали ожидаемым полный запрет международных полетов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" на данный момент закрыла 92 международных маршрута из 94. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. В течение дня компания закроет и оставшиеся два, так как ранее оперштаб по профилактике коронавируса в РФ поручил Росавиации с 27 марта закрыть все регулярные и чартерные международные рейсы, за исключением вывозных.

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"На 26 марта ограничения и сокращения так или иначе касаются 92 международных направлений из 94. Это, в соответствии с зимним расписание, 1 365 рейсов в неделю. Полный запрет международных полетов, за исключением возвратных специальных рейсов, - это ожидаемая мера", - сказал Демин.

На данный момент Россия ограничила авиасообщение с большинством стран, включая страны Евросоюза, Китай, Японию, США и другие. Подавляющее большинство ограничений пришлось на маршрутную сеть "Аэрофлота" как крупнейшей авиакомпании России.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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