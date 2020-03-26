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"Ъ": Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов

Подержанный транспорт находится в удовлетворительном состоянии и может эксплуатироваться еще порядка 10-15 лет

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комиссия думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи одобрила безвозмездное принятие в муниципальную собственность 30 подержанных троллейбусов, которые правительство Москвы планирует передать городу, сообщает "Коммерсантъ".

Все планируемые к передачи троллейбусы выпущены в 2008-2010 годах и находятся в удовлетворительном состоянии. Их рыночная стоимость составляет около 1,5-2 млн рублей за единицу, а эксплуатироваться они могут еще порядка 10-15 лет, уточняется в сообщении.

Доставить технику в Нижний Новгород должны в течение 30 дней после определения поставщика. Транспортировка обойдется Нижнему Новгороду в 3,4-4 млн рублей.

Однако в гордуме опасаются повторения истории с ранее передаваемыми городу трамваями, которые из-за отказа перевозчика доставить технику так и не доехали до города.

Решение о том, что Нижний Новгород будет получать эксплуатировавшийся в Москве транспорт, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли еще в 2018 году. С тех пор Москва согласилась передать Нижнему Новгороду две партии трамваев, а теперь и троллейбусы, пишет "Ъ".

Теги
РоссияНижегородская область
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