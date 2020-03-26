СМИ: запуск iPhone 5G могут отложить из-за эпидемии

ТАСС, 26 марта. Компания Apple рассматривает возможность переноса запуска своего нового смартфона, способного работать с мобильными сетями пятого поколения - iPhone 5G - из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в четверг японский портал Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

"Даже если не рассматривать ситуацию с проблемами в цепочках поставок, в Apple опасаются, что сложившаяся ситуация значительно снизит интерес потребителей к приобретению нового смартфона. А компании нужно, чтобы iPhone 5G стал настоящим хитом", - приводит портал слова одного из своих источников.

Изначально выпустить на рынок iPhone 5G планировалось в сентябре этого года, однако сейчас рассматриваются несколько вариантов переноса. Самый худший из них предполагает, что запуск может состояться уже только в следующем году.

По информации другого собеседника Nikkei Asian Review, подтвердившего информацию о планах переноса, окончательное решение о том, когда будет представлен iPhone 5G, Apple рассчитывает принять в мае. Пока рабочие процессы, в том числе планирование презентации нового смартфона, значительно замедлились из-за ограничений, введенных властями Калифорнии, где находится штаб-квартира компании, для предотвращения распространения коронавируса.

Apple ранее временно закрыла свои магазины на территории материкового Китая. 14 марта аналогичное решение было принято в отношении предприятий розничной торговли корпорации в США и других странах.