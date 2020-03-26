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Распространение коронавируса нового типа

Роскомнадзор усилил контроль за качеством услуг связи из-за повышенных нагрузок на сеть

Ранее Федеральная антимонопольная служба установила, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети составил в среднем до 20%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор из-за возросших на фоне пандемии коронавируса нагрузок на сеть усилил контроль за качеством оказываемых операторами услуг связи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как объяснили в ведомстве, с операторами связи ведется непрерывное взаимодействие, круглосуточно проводится работа по сбору, анализу информации об аварийных или нештатных ситуациях и возможных перегрузках на сетях, осуществляется мониторинг важных информационных ресурсов на территории РФ.

"Все аварийные ситуации оперативно разрешаются во взаимодействии с операторами и их оперативными штабами", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России по результатам анализа данных операторов связи установила, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети составил в среднем до 20% в связи с ростом трафика от видеосервисов. Ведомство прогнозирует, что в предстоящую декаду рост нагрузки по сравнению с текущим составит в среднем 20-40%.

Большинство крупных российских операторов связи сообщали ранее, что, несмотря на повышенную нагрузку, сети имеют резервные мощности и способны поддерживать высокое качество оказываемых услуг связи.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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