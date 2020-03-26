Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд руб. из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что президент поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Они предусмотрены для семей, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону.

"Предполагалось, что люди начнут получать эти выплаты в июле. Теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы это было сделано на месяц раньше, и на эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 млрд руб., еще примерно 31,5 млрд руб. поступит из региональных бюджетов", - сказал премьер.