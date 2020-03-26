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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока

Правительство выделит на эти цели почти 105 млрд руб. из федерального бюджета

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд руб. из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

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Он напомнил, что президент поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Они предусмотрены для семей, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону.

"Предполагалось, что люди начнут получать эти выплаты в июле. Теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы это было сделано на месяц раньше, и на эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 млрд руб., еще примерно 31,5 млрд руб. поступит из региональных бюджетов", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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