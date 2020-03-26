Исследование: сотрудники на "удаленке" работают активнее и дольше, чем их коллеги в офисе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Компания-резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково" в своем исследовании выяснила, что работающие из дома сотрудники на 23% больше вовлечены в процессы компании и работают почти на полтора дня в месяц дольше, чем их коллеги в офисе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

Данные были собраны и обработаны при помощи комплекса "Стахановец" - системы мониторинга действий за рабочими компьютерами. В выборку вошли более 300 человек из 70 компаний-клиентов. В некоторых из них разрешено частично работать вне офиса, в других сотрудники выполняют одинаковые должностные обязанности как офисе, так и удаленно. Авторы работы также провели опрос участников.

"Компания "Стахановец", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", подготовила исследование "Продуктивность на диване". Согласно проведенному анализу, сотрудники, работающие из дома, по сравнению с коллегами в офисе в среднем лучше вовлечены в процесс - они предпринимают на 23% больше действий, связанных с рабочими обязанностями. Кроме того, "удаленные" сотрудники работают на 1,4 дня в месяц больше, что составляет около трех дополнительных недель в год", - говорится в сообщении.

Лидеры по продуктивности вне офиса - программисты, дизайнеры и маркетологи. По данным исследователей, их вовлеченность в рабочие процессы на 41% выше, чем у офисных сотрудников.

"Удаленка" как мотивация

Примечательно, что 80% специалистов, которые работают только в офисе, отметили в анкетах, что были бы лояльнее, если бы могли сами выбирать, откуда работать хотя бы один или два дня в неделю. Треть опрошенных думает о переходе к работодателю, который был бы согласен на такой формат сотрудничества.

"Компании "Стахановец" удалось провести крайне интересное исследование, которое показывает, что перевод сотрудников на "удаленку" не обязательно приводит к снижению эффективности работы, а в некоторых случаях даже наращивает производительность труда. Возможно, глобальный кризис, вызванный COVID-19, позволит многим работодателям по-новому взглянуть на организацию работы в компании и отказаться от многих архаичных процессов", - считает руководитель направления "Информационная безопасность" фонда "Сколково" Михаил Стюгин, чьи слова приводятся в сообщении.

Из числа опрошенных сотрудников 12% считают возможность работать вне офиса является важной составляющей нематериальной мотивации. 21% офисных сотрудников из 80% даже согласны на снижение зарплаты на 5-10% в обмен на "удаленку".

"Перевод части сотрудников на работу из дома - это всегда серьезный вызов для работодателей. Из-за пандемии COVID-19 на этот вызов вынуждены отвечать большинство российских компаний, если они не хотят уйти с рынка. "Стахановец" предлагает эффективный способ сохранить команды, обеспечить контроль над тем, как сотрудники выполняют свои должностные обязанности, а также автоматизировать учет рабочего времени для участников распределенных команд. Предоставляя менеджерам и собственникам бизнеса возможности для мониторинга работы сотрудников, "Стахановец" вносит свой вклад в сохранение продуктивности коллективов российских предприятий в не самых благоприятных условиях", - цитирует пресс-служба фонда исполнительного директора компании "Стахановец" Никиту Рогозина.