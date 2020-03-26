{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: сотрудники на "удаленке" работают активнее и дольше, чем их коллеги в офисе

По данным компании "Стахановец", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково", лидеры по продуктивности вне офиса - программисты, дизайнеры и маркетологи

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Компания-резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково" в своем исследовании выяснила, что работающие из дома сотрудники на 23% больше вовлечены в процессы компании и работают почти на полтора дня в месяц дольше, чем их коллеги в офисе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

Данные были собраны и обработаны при помощи комплекса "Стахановец" - системы мониторинга действий за рабочими компьютерами. В выборку вошли более 300 человек из 70 компаний-клиентов. В некоторых из них разрешено частично работать вне офиса, в других сотрудники выполняют одинаковые должностные обязанности как офисе, так и удаленно. Авторы работы также провели опрос участников.

"Компания "Стахановец", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", подготовила исследование "Продуктивность на диване". Согласно проведенному анализу, сотрудники, работающие из дома, по сравнению с коллегами в офисе в среднем лучше вовлечены в процесс - они предпринимают на 23% больше действий, связанных с рабочими обязанностями. Кроме того, "удаленные" сотрудники работают на 1,4 дня в месяц больше, что составляет около трех дополнительных недель в год", - говорится в сообщении.

Лидеры по продуктивности вне офиса - программисты, дизайнеры и маркетологи. По данным исследователей, их вовлеченность в рабочие процессы на 41% выше, чем у офисных сотрудников.

"Удаленка" как мотивация

Примечательно, что 80% специалистов, которые работают только в офисе, отметили в анкетах, что были бы лояльнее, если бы могли сами выбирать, откуда работать хотя бы один или два дня в неделю. Треть опрошенных думает о переходе к работодателю, который был бы согласен на такой формат сотрудничества.

"Компании "Стахановец" удалось провести крайне интересное исследование, которое показывает, что перевод сотрудников на "удаленку" не обязательно приводит к снижению эффективности работы, а в некоторых случаях даже наращивает производительность труда. Возможно, глобальный кризис, вызванный COVID-19, позволит многим работодателям по-новому взглянуть на организацию работы в компании и отказаться от многих архаичных процессов", - считает руководитель направления "Информационная безопасность" фонда "Сколково" Михаил Стюгин, чьи слова приводятся в сообщении.

Из числа опрошенных сотрудников 12% считают возможность работать вне офиса является важной составляющей нематериальной мотивации. 21% офисных сотрудников из 80% даже согласны на снижение зарплаты на 5-10% в обмен на "удаленку".

"Перевод части сотрудников на работу из дома - это всегда серьезный вызов для работодателей. Из-за пандемии COVID-19 на этот вызов вынуждены отвечать большинство российских компаний, если они не хотят уйти с рынка. "Стахановец" предлагает эффективный способ сохранить команды, обеспечить контроль над тем, как сотрудники выполняют свои должностные обязанности, а также автоматизировать учет рабочего времени для участников распределенных команд. Предоставляя менеджерам и собственникам бизнеса возможности для мониторинга работы сотрудников, "Стахановец" вносит свой вклад в сохранение продуктивности коллективов российских предприятий в не самых благоприятных условиях", - цитирует пресс-служба фонда исполнительного директора компании "Стахановец" Никиту Рогозина.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Ситимобил" запустил программу поддержки водителей, отправленных на карантин
Отмечается, что компания первой начала за свой счет дезинфицировать автомобили, подключенные к сервису
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС