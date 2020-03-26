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"Газпром нефть" и Halliburton договорились о технологическом сотрудничестве

Компании планируют разработать программу по строительству скважин и оптимизации добычи ачимовской толщи месторождений "Газпром нефти"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" и американская транснациональная Halliburton, одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний, намерены сотрудничать в области цифровизации процессов и повышения эффективности строительства сложных высокотехнологичных скважин. Об этом сообщает "Газпром нефть" по итогам заключения меморандума о взаимопонимании, направленного на разработку программы технологического сотрудничества.

"Новый этап сотрудничества с Halliburton открывает дополнительные перспективы с точки зрения обмена опытом по цифровизации процессов и повышения эффективности строительства сложных высокотехнологичных скважин", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Компании планируют разработать программу технологического сотрудничества по строительству скважин и оптимизации добычи ачимовской толщи месторождений "Газпром нефти" - от исследований и разработок до внедрения конкретных технологий и решений. "Газпром нефть" также рассмотрит возможность использования цифровых решений Halliburton на своих активах.

Подписание меморандума о взаимопонимании стало продолжением договоренностей, достигнутых в ходе Петербургского международного экономического форума в 2017 году.

Halliburton с 2011 года оказывает услуги для компании "Газпром нефть" и работает с ее дочерними компаниями и совместными предприятиями в области добычи: "Газпромнефть-Хантос", "Мессояханефтегаз", "Газпромнефть-Заполярье", "Газпромнефть-Оренбург", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Газпромнефть-Ямал", "Газпромнефть-Развитие".

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