Программа льготной сельской ипотеки начала работать в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Первый ипотечный кредит в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" был выдан в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Ростовским региональным филиалом АО "Россельхозбанк" был выдан первый кредит в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", предусматривающей льготную сельскую ипотеку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что льготную ипотеку под 2,7% оформил житель Целинского района области, размер кредита составил 3 млн рублей.

По данным Ростовского регионального филиала АО "Россельхозбанк", на получение льготной ипотеки претендуют более 400 жителей региона. В пресс-службе сообщили, что участниками программы выдачи льготных ипотечных кредитов, стали АО "Россельхозбанк" и "Центр-Инвест".

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, программа льготного ипотечного кредитования позволит повысить качество жизни жителей сельской местности. "На кредитные средства можно приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем жилой дом с привлечением подрядной организации или приобрести готовый или строящийся дом с земельным участком. Такая возможность позволит многим селянам повысить качество жизни", - привели в пресс-службе слова регионального министра.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что объем заявок, поданных в банки на получение льготной ипотеки, в 2020 г. превысил 62 млрд руб. Глава ведомства уточнил, что задача госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" будет влиять на выполнение сразу двух национальных целей: по обеспечению устойчивого роста численности населения и по улучшению жилищных условий.

О госпрограмме

Согласно утвержденной госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", объем ее финансирования в 2020-2025 гг. составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделен 1 трлн рублей. Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.