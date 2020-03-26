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Распространение коронавируса нового типа

В Федерации рестораторов и отельеров допустили закрытие 50% кафе и ресторанов

Президент федерации Игорь Бухаров считает, что такая ситуация может затронуть примерно 3 млн рабочих мест, включая сопутствующие отрасли

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. В России может закрыться от 30 до 50% кафе и ресторанов в связи с распространением коронавируса и введением карантина. Такую оценку ТАСС дал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

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"По самым скромным прикидкам, закроется 30% предприятий. Коллеги говорят, что может закрыться даже половина, а это 125 тыс. точек по стране", - сказал он.

Бухаров пояснил, что это затронет примерно 3 млн рабочих мест, включая сопутствующие отрасли, например, предприятия, которые поставляют продукцию, ремонтируют оборудование, чистят канализацию и вентиляцию. По его словам, рестораторы уже сейчас несут убытки и фиксируют кассовые разрывы. "Наступило время невозможности оплатить свои обязательства контрагентам", - сказал он.

По его словам, сложность составляет как утилизация продукции, которая хранится у рестораторов и не востребована у потребителей, так и оплачивание отпусков сотрудникам в связи с объявленной нерабочей неделей. "Идея о том, чтобы работать на доставку или на вынос, практически не работает, потому что люди боятся приобретать еду, которая неизвестно из чего приготовлена", - считает Бухаров. Кроме того, по его данным, подняли цены сервисы по доставке еды и сотрудничать с ними стало невыгодно.

"Вирус нужно признать форс-мажором для того, чтобы мы могли хотя бы как-то с нашими контрагентами начать разговаривать. Пока нам не идет навстречу никто", - сообщил он. Бухаров добавил, что представители ресторанной отрасли ведут переговоры по требующимся мерам поддержки с Минэкономразвития, Минпромторгом и другими представителями власти.

17 марта стало известно о том, что Федерация рестораторов и отельеров направило письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просит освободить предприятия общественного питания и средства размещения от уплаты налогов (включая налог на доходы физических лиц) и страховых взносов с выплат сотрудникам до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, предлагается ввести мораторий на взимание арендной платы на срок до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции. В число предложений также входит введение каникул на уплату коммунальных услуг до 120 дней, рефинансирование с помощью государственных гарантий существующих займов предприятий общественного питания, гостиниц и иных средств размещения с целью обеспечения кредитных каникул до конца текущего года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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