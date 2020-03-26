АЗС не меняют режим работы на следующей неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Автозаправочные станции на следующей неделе, которая объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей, будут продолжать в обычном режиме реализацию топлива и сопутствующих товаров, в том числе в Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщил Евгений Аркуша, глава "Российского топливного союза", который представляет интересы сетей АЗС и ряда нефтяных компаний.

"Заправки, конечно, будут работать. Тут даже вопросов нет. АЗС это объекты, которые реализуют товары первой необходимости, на них реализуются также и продукты питания. Все они попадают под перечень, на который не распространяется закрытие объектов в торговле", - сказал он.

В Минэнерго России также сообщили ТАСС, что АЗС России во всех регионах будут продолжать работать, несмотря на выходную рабочую неделю. "Работа АЗС сохраняется в штатном режиме", - сообщил представитель министерства.

ТАСС также направил запросы в нефтяные компании, владеющие крупнейшими сетями автозаправочных станций. Первой штатный график работы подтвердила "Татнефть", которая объединяет в своей сети более 700 станций. При этом в Москве и Подмосковье под брендом "Татнефти" работает более 100 АЗС.

"Все АЗС компании "Татнефть" будут работать в штатном режиме, все обеспечены топливом в достаточном количестве", - сообщили в компании.

В новость были внесены изменения - (13:28 мск) - добавлен комментарий Минэнерго РФ.