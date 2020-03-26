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Распространение коронавируса нового типа
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Nissan планирует приостановить производство машин в Петербурге на время выходной недели

Как сообщил представитель компании, на заводе проводятся необходимые для этого процедуры

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Nissan планирует приостановить производство автомобилей на заводе в Петербурге в рамках объявленной в стране выходной недели. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей.

"Мы, вероятнее всего, остановим завод на следующей неделе, сейчас идут необходимые для этого процедуры", - отметил он.

Ранее завод также объявлял о переходе на работу в одну смену в течение нескольких месяцев в связи с непростой ситуацией на авторынке.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Nissan в России в 2019 году упали на 20%, до 65 тыс. штук. В феврале 2020 года компанией было продано 5,7 тыс. авто, что на 7% ниже прошлогодних результатов.

На фоне ситуации с коронавирусом ряд автоконцернов в РФ уже объявил о приостановке производства. Так, заводы Volkswagen в Калуге (производство Tiguan, Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (контактная сборка Skoda Octavia и Skoda Kodiaq) уйдут в простой с 30 марта по 10 апреля. Groupe PSA приостановит работу завода в Калужской области с 1 по 3 апреля из-за перебоев в поставках на фоне коронавируса. Калужский завод по производству грузовиков Volvo также приостановит работу с 13 по 30 апреля.

В новость внесены изменения (13:04 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНижегородская областьКалужская областьРаспространение коронавируса нового типа
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