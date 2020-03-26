Песков перенаправил в кабмин вопрос о возможном ограничении внутренних перелетов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в четверг в правительство РФ вопрос о возможном ограничении авиаперелетов внутри страны.

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"Это в правительство, это не к нам", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг правительство России приняло комплекс дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. В их числе - временное прекращение с 27 марта всех зарубежных пассажирских авиаперевозок за исключением рейсов для вывоза россиян из-за границы.

С полуночи 27 марта Россия прекратит все международное авиасообщение, чартерное и регулярное. Росавиации поручено обеспечить прекращение с этого времени всех рейсов, которые осуществляются из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением тех, что связаны с возвратом на территорию страны россиян, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ.

МИД России должен представить подробные списки российских граждан, находящихся за рубежом и желающих возвратиться в РФ, а также оказать этим гражданам содействие по организации их проживания и продлению срока действия документов.

Россия ранее ограничила авиасообщение с большинством стран, включая государства Евросоюза, Китай, Японию, США и другие.