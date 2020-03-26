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Песков: решения о закрытии магазинов в регионах должны основываться на мнении оперштаба

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что мнение Кремля здесь не имеет значения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Решение о закрытии ресторанов, магазинов и других развлекательных учреждений в регионах должно быть основано на мнении оперативного штаба правительства и специалистов-эпидемиологов. Такое мнение высказал в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь не важно мнение Кремля, здесь важно мнение оперативного штаба и мнение специалистов-эпидемиологов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым распространить меры, аналогичные принятым в Московском регионе, на другие субъекты Федерации.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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