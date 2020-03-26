В Федерации независимых профсоюзов заявили, что работников обязаны отпустить на каникулы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Работодатели обязаны отпустить своих сотрудников на оплачиваемые каникулы с 30 марта по 3 апреля согласно указу президента России Владимира Путина, кроме тех сфер, которые отвечают за жизнеобеспечение страны, сообщил в четверг ТАСС глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Нет, не могут, потому что это указ президента, кроме тех сфер, которые отвечают за жизнеобеспечение страны. А все остальные должны быть на неделю на каникулах", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли работодатели заставить своих работников трудиться, несмотря на указ главы государства.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".