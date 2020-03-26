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Распространение коронавируса нового типа

В Федерации независимых профсоюзов заявили, что работников обязаны отпустить на каникулы

Там отметили, что речь не идет о сферах, которые отвечают за жизнеобеспечение страны
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Работодатели обязаны отпустить своих сотрудников на оплачиваемые каникулы с 30 марта по 3 апреля согласно указу президента России Владимира Путина, кроме тех сфер, которые отвечают за жизнеобеспечение страны, сообщил в четверг ТАСС глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

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"Нет, не могут, потому что это указ президента, кроме тех сфер, которые отвечают за жизнеобеспечение страны. А все остальные должны быть на неделю на каникулах", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли работодатели заставить своих работников трудиться, несмотря на указ главы государства.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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