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Крупнейшая на Ставрополье птицефабрика откроют летом

При выходе птицефабрики на проектную мощность будет создано 159 рабочих мест

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Птицефабрика "Преображенская", которая является крупнейшей в Ставрополье, откроется летом 2020 года после модернизации, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Корпорации развития Северного Кавказа" (КРСК).

Модернизация комплекса началась в 2019 году при поддержке КРСК. Тогда сообщалось, что планируемая общая стоимость проекта составит свыше 1,5 млрд рублей, в том числе собственные средства - около 511 млн рублей, финансирование КРСК - 993 млн рублей.

"В создании крупнейшего в Ставропольском крае птицеводческого комплекса осуществлен важный этап - подготовлены и оборудованы производственные корпуса для молодняка птицы, который планируется завезти на фабрику этим летом", - говорится в сообщении. Отмечается, что цыплят от российского поставщика планируется привезти и посадить в июле, а уже осенью - получить первую партию яиц.

"Практически все клеточное оборудование для содержания кур-несушек закуплено, собраны уже три корпуса для посадки молодняка птицы. Получена яйцесортировочная машина, а также приобретен весь планируемый транспорт. Работы идут полным ходом, уверен, что в заданные сроки уложимся", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Птицефабрика Преображенская" Александра Онежко.

Отмечается, что в планах компании также развивать направление по глубокой переработке куриного яйца для производства меланжа (яичного порошка). Кроме того, на птицефабрике будут выпускать термически обработанное и гранулированное органическое удобрение, а также корма для птиц.

Как отметили в КРСК, в результате реализации проекта будет создано современное высокотехнологичное предприятие. Производитель планирует почти на треть компенсировать потребность Северо-Кавказского федерального округа в данном продукте, что положительно повлияет на продовольственную безопасность макрорегиона.

О проекте

Строительство птицефабрик ведется в селе Преображенское (Буденновский район). На территории производственного комплекса площадью в 16 га будет создано современное предприятие по выпуску куриного яйца. Срок реализации проекта - 10 лет. Запланированный объем производства - 200 млн штук куриных яиц в год.

Срок окупаемости проекта - 9 лет. При выходе птицефабрики на проектную мощность будет создано 159 рабочих мест; налоговые поступления составят 230 млн рублей за 5 лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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