Группа "Дело" консолидирует более 99,6% акций "Трансконтейнера"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева получила предложения о выкупе акций "Трансконтейнера" от миноритариев компании и собирается консолидировать более 99,6% акций оператора, сообщается в пресс-релизе группы.

В ноябре 2019 года "Дело" выиграло аукцион на приобретение 50% плюс две акции "Трансконтейнера", предложив за актив 60,3 млрд рублей. В рамках обязательной оферты миноритарные акционеры - банк ВТБ и "Енисей Капитал" - предъявили к выкупу 6 897 511 акций (49,64%). Цена приобретения одной акции составляет 8 679 рублей 52 копейки. Общая стоимость пакета 99,641% превысит 120 млрд рублей.

"Мы были готовы к любому решению акционеров ПАО "Трансконтейнер", чей опыт и компетенции мы оцениваем по достоинству. Вариант приобретения до 100% компании прорабатывался наравне с альтернативой. Консолидация 99,6% актива группой компаний "Дело" откроет дополнительные возможности для синергии транспортного-логистического бизнеса Группы, включая портовые и железнодорожные контейнерные активы, которые мы будем развивать с нашими партнерами ГК "Росатом", - отметил президент "Дела" Сергей Шишкарев, слова которого приводятся в сообщении.

В соответствии с законом, "Дело" обязано в течение 17 дней произвести оплату акций. Финансирование выкупа акций будет осуществляться за счет привлечения кредитной линии "Сбербанка".

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".