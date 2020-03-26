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Песков объяснил отмену рабочей поездки Путина в Санкт-Петербург

Пресс-секретарь президента отметил, что необязательных перемещений лучше избегать

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бизнесмены на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг смогут задать вопросы о предложенных им мерах поддержки экономики и по любым проблемным ситуациям. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Объясняя решение президента не лететь в четверг в Санкт-Петербург с рабочей поездкой, Песков отметил, что "лучше таких уж совсем не обязательных перемещений избежать". При этом запланированный на этот день график главы государства не поменялся, только мероприятия пройдут в Ново-Огарево.

В частности, Путин встретится с представителями предпринимательского сообщества Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. "Состоится свободный разговор", - сказал Песков, напомнив, что в своем телеобращении в среду президент изложил ряд инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса, экономики в целом. Поэтому у бизнесменов "будет хорошая возможность задать вопросы и по тому, что было уже изложено, и спросить о других каких-то проблемных ситуациях, которые у них могут возникать в связи с кризисом".

Пресс-секретарь отметил, что на это мероприятие не стали аккредитовывать журналистов, исходя из мер предосторожности в связи с распространением коронавируса. "Но встреча с представителями предпринимательского сообщества будет абсолютно в открытом формате, она будет транслироваться по телевидению", - сказал Песков.

Также в четверг у президента запланирован международный телефонный разговор, сообщил Песков. Кроме того, Путин примет участие в видеоконференции G20, которая намечена на 15:00 мск.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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