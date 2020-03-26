Путин призвал ускорить порядок сертификации средств, необходимых медорганизациям

"Что точно нужно сделать - это упростить и ускорить решение вопросов подобного рода [сертификации], чтобы нужный сегодня товар доходил как можно быстрее до потребителя, не только до штаба (оперативного штаба при правительстве РФ по нераспространению новой коронавирусной инфекции - прим. ТАСС), а до граждан страны, до медицинских учреждений и так далее. Это точно совершенно надо сделать", - сказал Путин.

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым упростить и ускорить порядок сертификации средств, необходимых медицинским организациям для борьбы с коронавирусом. Такое мнение он высказал на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Глава государства пообещал, что власти "постараются это реализовать". При этом он подчеркнул, что контроль все же должен быть. По его мнению, заявительные принципы для сертификации таких средств, как санитайзеры и косметика, "немножко опасен".

"Надо понять, на что [может распространяться упрощенный режим сертификации], на некоторые продукты, наверное, можно и заявительный", - уточнил он.

Путин поблагодарил предпринимателей, которые, оперативно реагируя на запросы рынка, стараются перестраивать свои производства и выпускать именно ту продукцию, которая востребована в настоящий момент. "Это рынок сегодня так требует. Думаю, что вам пойдет, с экономической точки зрения, на пользу. Но то, что вы так оперативно реагируете - это здорово", - похвалил Путин.

Лицензирование агрегаторов онлайн-продажи лекарств

Президент России также поддержал инициативу о лицензировании агрегаторов онлайн-продажи лекарств.

"По поводу лицензирования агрегаторов или нелицензирования, просто разрешения им работать, точно совершенно по этому пути надо идти, я с вами согласен. Обязательно переговорю с правительством, с председателем, с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая этим занимается. Конечно, правительство должно быть уверено в надежности партнеров. Это может быть официальное лицензирование или неофициальное, я не знаю, но надежность партенров должна быть обеспечена", - сказал он, отметив, что это предложение заслуживает внимания.

По словам главы государства, некоторые структуры правительства с большим подозрением отнеслись к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с системой онлайн. "Тем не менее, я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере. Думаю, что мы сделали правильно - с одновременным повышением ответственности за контрафакт", - отметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что проблема контрафакта в онлайн - это проблема для очень хорошо организованных рынков Западной Европы. "Сейчас это как раз одна из проблем, которая обсуждается в экономике развитых стран. Разрешили - пошел контрафакт", - сказал он и подчеркнул, что ответственность за контрафакт будет повышаться.

"Мы уже пошли на то, чтобы разрешить доставку таким образом лекарственных препаратов, в том числе репертуарных. Вопрос в том, насколько расширять этот список - это должны решать специалисты", - заключил глава государства.