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Приставы обещают за сутки рассматривать обращения о снятии ареста со счетов

В ФССП заявили, что с вопросами можно обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов службы, которые указаны на их сайтах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские судебные приставы обещают в течение суток принимать решения по обращениям о снятии ареста с денежных средств должников в банках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

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"По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение", - заявили в ФССП.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, контактные данные которых размещены на официальных интернет-сайтах региональных управлений ФССП.

В службе приставов отметили, что из-за ограничений в работе на период угрозы коронавируса "в каждом структурном подразделении ФССП России установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции".

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