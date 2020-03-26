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Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, правительство не намерено банкротить предприятия, которые через полгода по-прежнему не смогут в полной мере платить налоги
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство прорабатывает возможность выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат через Сбербанк и ВТБ уже со следующей недели в пилотном режиме, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И вторая схема, которая очень востребована, мы сейчас форсировано работаем. И я хочу ее запустить со следующей недели буквально, по крайней мере в пилотном режиме начать ее быстро раскручивать со Сбербанком и ВТБ. Это неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае - до нуля, и с высоким гарантийным покрытием", - сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что эта возможность касается малого и среднего бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса.

Правительство расширяет существующие кредитные схемы и запускает две новые, отметил Белоусов. По его словам, еще одна кредитная конструкция для малого и среднего бизнеса - это реструктуризация или отсрочка уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три части. "Две части платит не малый бизнес, а государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом, но с выбором: либо платится, либо, если потока нет совсем, с правом капитализации процентов с добавлением к телу долга. То есть через шесть месяцев, с отсрочкой на шесть месяцев", - добавил первый вице-премьер.

Кроме того, Белоусов сказал, что правительство воспользуется кредитной линией Центрального банка со ставкой 4%, и это, по его словам,."спасительная история". "Единственное, что эти кредиты будут короткие - на полгода, мы рассматриваем, что это полгода примерно, а дальше будем смотреть, что еще", - указал он.

Банкротство компаний

По словам Белоусова, правительство РФ не намерено банкротить предприятия, которые через полгода по-прежнему не смогут в полной мере платить налоги.

"Я говорю совершенно ответственно, что мы посмотрим, что будет через шесть месяцев. Мы, во-первых, не знаем, сколько продлится кризис", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с предпринимательским сообществом. "Но точно скажу, чего не будет - это мы не начнем банкротить предприятия, которые не смогут выплатить налоги через шесть месяцев", - заверил он.

Первый вице-премьер озвучил и ряд других послаблений для бизнеса, которые оказались в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. В частности, Белоусов рассказал, что правительство будет обсуждать с частными арендодателями порядок работы в случае наступления форс-мажора.

"Что касается частной аренды, будем договариваться. Это в основном торговые центры. Предельные случаи мы объявим форс-мажором. Но это предельные случаи, мы понимаем, что торговые центры просто завалятся", - сказал он. Путин, в свою очередь, потребовал аккуратно подходить к объявлению форс-мажора по выплате арендных платежей.

Также, по словам Белоусова, кабмин рассматривает возможность введения форс-мажора для возврата платы за театральные билеты для зрителей. "Мы рассматриваем сейчас вопрос о введении форс-мажора на возврат выручки для билетов. Там проблема даже не в том, что они сейчас приходят, а в том, что билеты проданы уже на апрель, на май, очень остро эта проблема стоит, но нам ее придется решать", - сказал он

Форс-мажор для возврата за билеты в театр

Кабмин рассматривает возможность введения форс-мажора для возврата денег за билеты, уже проданные для театральных зрителей, заявил Белоусов.

"Мы рассматриваем сейчас вопрос о введении форс-мажора на возврат выручки для билетов. Там проблема даже не в том, что они сейчас приходят [требования возврата денег за не прошедшие мероприятия - прим. ТАСС], а в том, что билеты проданы уже на апрель, на май. Эта проблема очень остро стоит, но нам ее придется решать", - сказал Белоусов, отметив, что он обсуждал этот вопрос с представителями театрального сообщества. 

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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