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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты: более половины российских компаний боятся банкротства из-за коронавируса

Наиболее чувствительные к последствиям распространения вируса отрасли - финансовый сектор и недвижимость, говорится в презентации к исследованию Центра стратегических разработок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Порядка 88% российских компаний отмечают необходимость налоговых льгот в условиях сложившейся ситуации с коронавирусом, говорится в презентации к исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР) "Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года".

Согласно исследованию, 63% российских компаний подвержены риску банкротства в случае отсутствия положительных изменений. Наиболее чувствительными к последствиям распространения коронавируса отраслями названы финансовый сектор и недвижимость.

Кроме того, по данным опроса, 56% компаний полагают, что ситуация с коронавирусом окажет негативный эффект на исполнение их контрактов.

Исследование проводилось в форме опроса 500 компаний в РФ.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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