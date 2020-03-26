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Распространение коронавируса нового типа

Мail.ru Group предложила властям поровну разделить субсидирование доставки еды

Владимир Путин отметил, что сама идея хорошая

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Мail.ru Group предложила субсидировать государством и бизнесом стоимость доставки еды в пропорции 50% на 50%. Об этом сказал CEO компании Борис Добродеев на встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Мы хотели предложить радикальную инициативу - мы хотели предложить государству 50% на 50% с нами начать субсидировать заказы онлайн доставки для среднего и малого бизнеса, для ресторанов так, чтобы мы брали с ресторана как агрегаторы всю нулевую комиссию, а для пользователя сами по себе стоимость доставки была бесплатной", - сказал он.

"Мы считаем, что, наверно, доставка является одним из немногих способов загрузить все эти [закрывшиеся для профилактики коронавируса] рестораны. И с учетом того, что доставка это очень тяжелый и низкомаржинальный бизнес как и для ресторана, так и для агрегатора, особенно с учетом возросшей нагрузки", - добавил Добродеев.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что сама идея хорошая. "Но мы с вами знаем, что от объема рынка зависит цена, ваш объем увеличивается, поэтому естественно, что вы снижаете ставку, так что пока это не такая уж сильная благотворительность", - сказал глава государства.

Добродеев сообщил, что компания работала "в ноль", а теперь готова работать в убыток и не собирается на этом наживаться.

"Вообще идея хорошая, она, безусловно, заслуживает изучения и поддержки. Надо просто посчитать, сколько на сколько, у тех же рестораторов, у них все садится, а у вас наоборот - увеличение объемов вашей работы, по сути, увеличение рынка, количество доставки увеличивается - значит вы можете снижать свои ставки. Поэтому надо это просто посчитать, поддержка государства, конечно, возможна и может быть востребована, давайте посчитаем, сколько там 50% на 50% или 30% на 70%", - сказал Путин.

Как осуществляется доставка

По данным пресс-службы Mail.ru Group, сейчас все компании, подключенные к агрегаторам доставки еды, платят определенный процент комиссии с каждого заказа. Кроме того, фиксированную плату за доставку вносят клиенты (как правило, стоимость не превышает 100 руб. - прим. ТАСС). "Наше предложение заключалось в том, чтобы на период распространения коронавируса совместно с государством субсидировать все расходы, сделав услуги агрегаторов полностью бесплатными как для малого и среднего бизнеса, так и для конечного клиента", - сказали в компании.

Ранее Delivery Club уже в одностороннем порядке снизили комиссию для новых партнеров в рамках пакета Mail.ru Group по поддержке малого и среднего бизнеса общим объемом в 1 млрд руб. Кроме того, компания выделила дополнительную маркетинговую поддержку: каждый клиент Delivery Club сможет сделать первый заказ из каждого нового ресторана со скидкой 20%. Новые рестораны будут автоматически попадать в специальную подборку в приложении и на сайте, которая позволит пользователям легко их найти.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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