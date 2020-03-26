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Распространение коронавируса нового типа

Глава ФРС не исключил рецессии в экономике США на фоне ситуации с коронавирусом

По словам Джерома Пауэлла, нынешнее замедление темпов экономического роста является "нетипичным"

ТАСС, 26 марта. Американская экономика может столкнуться с рецессией из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом заявил в четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл в интервью телекомпании NBC.

"Мы можем столкнуться с рецессией", - сказал он. По словам Пауэлла, нынешнее замедление темпов экономического роста является "нетипичным".

В то же время глава ФРС выразил надежду на то, что "экономическая активность восстановится во второй половине 2020 года". "Чем скорее ситуация с вирусом будет взята под контроль, тем скорее восстановится экономика", - указал он. Пауэлл подчеркнул, что ФРС "полностью сосредоточено на поставленной задаче по оказанию помощи американскому народу".

16 марта ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Кроме того, регулятор сообщил, что запускает программу так называемого количественного смягчения: закупку дополнительных облигаций на общую сумму в $700 млрд.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 69 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 тыс. человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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