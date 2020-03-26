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В Дагестане в 2020 году планируется заложить 1400 га новых виноградников

К весенним закладкам в республике приступили в конце февраля - в начале марта

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Весенняя закладка винограндников проходит в Дагестане, в текущем году в регионе планируется заложить 1400 га новых виноградников, об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минсельхозе региона.

"Как рассказал ведущий специалист отдела развития виноградарства и виноградного питомниководства Минсельхозпрода Дагестана Тагир Сайгиднуров, в 2020 году в Дагестане запланировано заложить 1400 гектаров новых виноградников, в том числе 200 га - в весеннее время", - сообщила пресс-служба.

К весенним закладкам в республике приступили в конце февраля - в начале марта. В настоящее время в республике заложено более 115 гектаров новых плантаций. Основные площади новых закладок приходятся на Карабудахкентский (55 га), Каякентский (41 га), Дербентский (10 га) районы.

Как отмечается, в ближайшее время к закладке молодых виноградников приступят также виноградари северной зоны республики, в частности, в Бабаюртовском районе планируют посадить 20 гектаров плантаций виноградников.

Ранее в управлении виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода Дагестана сообщали, что аграрии Дагестана в 2020 году намерены заложить 1,4 тыс. га молодых виноградников, что на 500 га больше по сравнению с прошлым годом.

По данным республиканского Минсельхозпрода, общая площадь виноградников в Дагестане составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,4 тыс. га. В прошлом году в республики было собрано более 189 тыс. т винограда, урожай стал рекордным за последние 30 лет.

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