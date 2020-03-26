Российские нотариальные конторы введут дежурства на выходной неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские нотариальные конторы планируют работать в формате дежурств по графику выходного дня на следующей неделе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В обращении к гражданам 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, отметил президент.

"В силу особого статуса и будучи наделенным публично-правовой функцией от лица государства, институт нотариата обеспечивает граждан квалифицированной юридической помощью на постоянной основе на всей территории страны. В связи с этим в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года Федеральной нотариальной палатой рекомендована работа дежурных нотариальных контор по графику выходного дня, если это не будет ограничено дополнительными мерами, принимаемыми в конкретных регионах", - сказали в пресс-службе. График работы и список дежурных нотариальных контор можно будет найти на официальных сайтах нотариальных палат регионов.

В палате сообщили, что сейчас нотариусы стараются работать по предварительной записи, планируя ее так, чтобы между клиентами были достаточные временные интервалы, чтобы не возникало скопления людей в коридорах и залах ожидания. Это необходимо для регулярного проветривания и обеззараживания кабинетов. В ФНП отметили, что нотариусы продолжат соблюдать все необходимые меры профилактики и безопасности - контролировать состояние здоровья сотрудников нотариальных контор, использовать маски и перчатки, проветривать и дезинфицировать помещения.

"Что касается удостоверения сделок в режиме онлайн, то подобное невозможно как в силу закона, так и в силу необходимости обеспечения гарантий защиты прав собственности. Удаленный формат заключения сделки влечет за собой массу рисков для ее безопасности и защиты прав ее сторон. При этом нотариусы делают все возможное, чтобы клиенты ощущали себя максимально спокойно, а процесс оформления сделки был удобным и незатратным по времени", - добавили в пресс-службе.

Так, предварительный прием документов для подготовки договоров уже осуществляется по электронной почте, к моменту визита участников сделки проект необходимого документа у нотариуса уже готов. Таким образом, нотариусам удается свести к минимуму время нахождения клиентов в конторе. В палате также напомнили, что предварительные консультации по тому или иному правовому вопросу можно получить без личного визита в нотариальную контору по телефонам, электронной почте, в социальных сетях.