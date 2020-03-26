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Распространение коронавируса нового типа

Авиасообщение между Сочи и Краснодаром приостановят из-за коронавируса

Ограничение будет действовать с 27 марта по 5 апреля

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Власти Кубани приняли решение о прекращении авиасообщения между Краснодаром и Сочи с 27 марта до 5 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба администрации региона.

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"Минтрансу поручаю проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Губернатор также поручил проработать вопрос о сокращении межмуниципальных пассажирских перевозок, в том числе железнодорожных.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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