Авиасообщение между Сочи и Краснодаром приостановят из-за коронавируса

Распространение коронавируса нового типа

Субъекты МСП на Кубани получат отсрочку выплат по кредитам до трех лет из-за коронавируса

По распоряжению главы региона в крае ввели режим повышенной готовности, с 26 марта прекращена работа всех объектов развлечений, физкультуры и спорта, кинотеатров, детских центров, фудкортов

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