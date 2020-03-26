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Распространение коронавируса нового типа

Коллекторы фиксируют единичные случаи отказов платить по займам по причине коронавируса

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств считают, что говорить о всплеске или резком росте просроченной задолженности в связи с коронавирусной инфекцией пока преждевременно

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Единичные случаи отказов платить по займам по причине коронавируса зафиксировали коллекторские агентства, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"На данный момент ни один из членов НАПКА не зафиксировал массового отказа платить по причине коронавирусной инфекции. Однако, безусловно, и это было ожидаемо, единичные случаи уже есть - на данный момент на них приходится около 1% из причин отказов платить", - сообщает НАПКА.

Член совета НАПКА Виктор Семендуев отмечает, что говорить о всплеске или резком росте просроченной задолженности в связи с коронавирусной инфекцией пока преждевременно. "В группу риска в первую очередь попадают заемщики, занятые с сфере досуга и услуг, например официанты, повара, сотрудники кинотеатров, фитнес-тренеры, администраторы, парикмахеры и так далее. По оценке, на их долю приходится порядка 25-30% от общего числа заемщиков. Именно они будут нуждаться в поддержке", - добавляет он.

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Распространение коронавируса нового типа
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