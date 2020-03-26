Шереметьево проводит служебное расследование после инцидента с пропажей слитков золота

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево проводит служебное расследование после инцидента с потерей сотрудниками слитков золота, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Подтверждаем факт обнаружения двух золотых слитков сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта на внутренней дороге на территории аэропорта. Данный груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование", - сказали в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в аэропорту Шереметьево грузчики потеряли багаж с золотыми слитками стоимостью 57 млн рублей. Золото принадлежит Красноярскому заводу цветных металлов. Кейс со слитками должен был отправиться рейсом "Аэрофлота" из Москвы в Лондон.