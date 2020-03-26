Россельхозбанк планирует передать "Евродон" группе "Дамате" в апреле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Россельхозбанк планирует в апреле передать "Евродон" группе компаний "Дамате", сообщил в четверг на заседании Законодательного собрания Ростовской области министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая является основным кредитором "Евродона", неоднократно предпринимала попытки продать активы группы. "Евродоном", как сообщал "Коммерсант", интересовались "Дамате", "Черкизово" и "Ресурс". Они предлагали за актив не более 4 млрд рублей, но ВЭБ планировал выручить за него около 10 млрд рублей. В конце октября выяснилось, что "Евродон" перейдет Россельхозбанку, который выберет инвестора.

"Россельхозбанк в апреле планирует передать этот актив предположительно "Дамате". Мы отслеживаем этот вопрос, он находится на контроле. Было совещание в Минсельхозе РФ", - сказал министр.

Ранее пресс-служба Россельхозбанка сообщала о достижении соглашения о покупке группы "Евродон" между ВЭБом и банком. "Основной кредитор - это корпорация ВЭБ, которая планирует до 31 марта передать актив, являясь держателем кредиторской задолженности, передать его Россельхозбанку", - сказал Рачаловский.

"Евродон" в прошлом был одним из крупнейших российских производителей индейки. ВЭБ.РФ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016-2017 годах. После еще одной вспышки в 2018 году участники группы приняли решение о прекращении полномочий основателя "Евродона" Вадима Ванеева на посту гендиректора. С февраля 2019 года на предприятиях "Евродона" ввели процедуру наблюдения.