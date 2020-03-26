Китай дал указание авиакомпаниям оставить только один рейс в неделю в каждую страну

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Государственное управление гражданской авиации КНР дало указание национальным и иностранным авиакомпаниям осуществлять в каждое зарубежное государство полеты только по одному направлению и осуществлять не более одного рейса в неделю. Как говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства, загрузка самолетов не должна превышать 75%.

"Национальные авиакомпании могут сохранить в своем расписании только один маршрут в каждую страну. Количество рейсов по таким маршрутам не должно превышать одного. Иностранные авиакомпании, осуществляющие перевозки в нашу страну, могут сохранить только одно направление. Еженедельно может осуществляться не более одного рейса", - указано в сообщении.

"На всех прибывающих и убывающих из Китая рейсах должны строго соблюдаться профилактические меры. Необходимо гарантировать, чтобы коэффициент загрузки пассажиров не превышал 75%", - говорится в документе.

Как ранее сообщило Управление гражданской авиации КНР, все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы из-за пандемии коронавируса будут с 23 марта перенаправляться в 12 других городов Китая. Среди них такие аэропорты, как Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, аэропорт Шанхай Пудун, Цзинань, Циндао, Нанкин, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань.

Следующие из Москвы в Пекин рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и Air China с 23 марта будут совершать промежуточную посадку в Тяньцзине для прохождения пограничного, таможенного и санитарно-эпидемиологического контроля. После этого пассажиры смогут сесть на изначальный рейс и проследовать в Пекин, где будут направляться в специальный распределительный центр для дальнейшего прохождения обязательного 14-дневного карантина.