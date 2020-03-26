Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Китай закупил рекордные 1,6 млн тонн российской нефти с поставкой в течение следующих четырех недель, пользуясь низкими ценами на российский сорт Urals и падением спроса в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.

В январе, по их данным, КНР также купила рекордный на тот момент месячный объем российской нефти - 1,2 млн тонн.

Как уточнили собеседники Reuters, китайская Unipec приобрела около 800 тыс. тонн нефти Urals в портах Балтики с поставкой во второй половине марта и около 500 тыс. тонн с поставкой в начале апреля. Кроме того, англо-голландская нефтегазовая компания Shell заказала танкер VLCC для отправки 300 тыс. тонн Urals в Китай в первой половине апреля. Несколько других нефтепереработчиков также разместили заказ на нефть Urals.

Рост поставок в Китай может стать "спасательным кругом" для российских нефтедобытчиков на фоне снижения спроса в Европе из-за коронавируса и ценовой войны с Саудовской Аравией за рынки сбыта, отмечает Reuters. Кроме того, наращивание поставок также могут указывать на то, что КНР использует падение цен на нефть для пополнения своих стратегических резервов.

Аналитики британской консалтинговой компании Wood Mackenzie считают, что стратегические и коммерческие запасы нефти в Китае могут достичь 1,15 млрд баррелей в 2020 году, что хватит на 83 дня потребления. В 2019 году запасы КНР составляли всего 900 млн баррелей, а в 2014 году - 200 млн баррелей.