Blablacar приостановит работу в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Карпулинговый сервис Blablacar приостановит с 29 марта работу сервиса в Москве и готов это сделать в других городах по просьбе региональных властей. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице. По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях", - сообщили в компании.

Кроме этого, в ночь с воскресенья на понедельник (29 марта) компания по всей стране ограничит число мест для бронирования до одного (ранее на этой неделе компания ограничила число бронирований до трех пассажиров в машине - прим. ТАСС). "Мы делаем это ради людей, которым даже в такой непростой ситуации необходимо совершать поездки (медицинских работников, сотрудников продолжающих работать предприятий, для тех, кто ухаживает за нуждающимися в помощи людьми)", - добавили в компании, уточнив, что здоровье клиентов - главный приоритет сервиса.

25 марта власти Москвы попросили сервис BlaBlaCar приостановить поездки пользователей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Москве.

В новость были внесены изменения (15:52 мск) — добавлены подробности по тексту.