Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о газоснабжении комплекса "Байконур"

НУР-СУЛТАН, 26 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса "Байконур". Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в четверг.

Соглашение подписано в Москве 3 апреля 2019 года, оно регламентирует правовые основы газоснабжения комплекса. Документ, в частности, предусматривает перевод потребителей со сжиженного нефтяного на природный газ. Планируется, что газоснабжение административного центра космодрома - города Байконур - будет осуществлять АО "Казтрансгаз Аймак" и/или его Кызылординский производственный филиал. Газоснабжающая организация будет осуществлять розничную реализацию газа потребителям без регистрации на территории города Байконур.

В рамках соглашения объекты газоснабжения и объекты, передаваемые оператором газоснабжения, могут эксплуатироваться юридическими лицами (эксплуатирующими организациями), созданными и зарегистрированными на территории Республики Казахстан, также без регистрации на территории Байконура. Норма по регистрации в городе Байконур деятельности газоснабжающей и эксплуатирующей организации не предусматривается в целях исключения их двойного налогообложения.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что в целом по городу Байконуру газифицировано 328 многоквартирных и 45 частных домов, три детсада, пять общеобразовательных школ, а также многопрофильная больница. По его словам, в целях недопущения социальной напряженности и фактов дискриминации между российскими и казахстанскими потребителями цена розничной реализации газа будет одинаковой.