Трутнев поручил доработать меры по стимулированию лесной промышленности ДФО

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Профильные министерства и службы должны доработать предложения по стимулированию лесопромышленной отрасли Дальнего Востока до конца марта. Такое поручение дал ведомствам в ходе совещания вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

В декабре прошлого года Трутнев поручил Минпромторгу совместно с Минвостокразвития, Минэкономразвития, ФАС и ФТС России доработать проекты постановлений по изменению ставок вывозных таможенных пошлин и тарифных квот на отдельные виды лесоматериалов.

"Рассматривалась долгосрочная стратегия стимулирования лесопромышленной отрасли. <…> По ряду вопросов долгосрочной стратегии свои предложения представили Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Минфин России, ФАС России, ФНС России и ФТС России. По итогам совещания Юрий Трутнев поручил доработать проекты постановления и представить окончательные предложения на рассмотрение правительства РФ до конца марта", - говорится в сообщении.

В ходе предыдущих совещаний обсуждались ограничения по экспорту необработанного леса, а также меры поддержки производителей, ориентированных на переработку. По данным полпредства, сейчас предполагается, что квоты на экспорт круглого леса будут предоставляться только организациям, у которых доля продукции лесопереработки в объеме экспорта составляет более 40%, а также будет установлено дифференцированное снижение ставки вывозной таможенной пошлины с 13% до 0% в зависимости от доли экспорта продукции лесопереработки.

Ранее правительство РФ приняло ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины на территории России. Одним из них стало повышение пошлин на экспорт круглого леса. В 2018 году пошлина составляла 25%, в 2019 - 40%, в 2020 году она составляет 60%, в 2021 - 80%.