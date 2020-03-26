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"Яндекс" направил 250 млн руб. на помощь медицинским и социальным службам

Компания запустила проект "Помощь рядом". Водители смогут выполнять социально важные заказы по собственному желанию

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Яндекс" запустил проект "Помощь рядом" по перевозке врачей, медикаментов и товаров первой необходимости. Инвестиции в старт проекта уже составили 250 млн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Яндекс" объявляет о запуске проекта "Помощь рядом" (help.yandex.ru). Это проект помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого мы вместе с партнерами сформируем отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису "Яндекс.Такси", - сообщили в компании.

В пресс-службе поясняют, что для быстрого старта проекта "Яндекс" уже выделил 250 млн рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Таким образом водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию - принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители - медицинское обследование.

Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов уже стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".

По словам гендиректора группы компаний "Яндекс" Аркадия Воложа, сейчас всем важно быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы дать возможность врачам и другим социальным работникам заботиться о тех, кто болеет на дому или сидит на карантине. "Мы в "Яндексе" готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом", - цитирует его слова пресс-служба компании.

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