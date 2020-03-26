"Яндекс" инвестировал в разные проекты для борьбы с коронавирусом 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Яндекс" на данный момент уже инвестировал в разные проекты для борьбы с коронавирусом 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сотни сотрудников "Яндекса" сейчас работают и над проектами помощи людям во время эпидемии. Это, например, дистанционное образование для школьников, информирование населения, все виды сервисов доставки, и многие другие задачи. "Яндекс" выделил на эти проекты более 1,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова управляющего директора группы компаний "Яндекс" Тиграна Худавердяна.

В пресс-службе пояснили, что на данный момент 600 млн рублей были направлены на помощь таксопаркам в дезинфекции машин, закупку и распространение средств для антивирусной обработки, а также поддержку водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или попали в карантин. Еще более 200 млн рублей направлены на создание платформы полноценного дистанционного образования для школьников, а также онлайн-курсов для учителей.

"500 млн рублей выделено для запуска рекламных активностей, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и 250 млн на оплату части поездок для социальных и медицинских служб", - пояснили там.