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Распространение коронавируса нового типа

"Яндекс" инвестировал в разные проекты для борьбы с коронавирусом 1,5 млрд рублей

Более 200 млн рублей направлены на создание платформы полноценного дистанционного образования

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Яндекс" на данный момент уже инвестировал в разные проекты для борьбы с коронавирусом 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Сотни сотрудников "Яндекса" сейчас работают и над проектами помощи людям во время эпидемии. Это, например, дистанционное образование для школьников, информирование населения, все виды сервисов доставки, и многие другие задачи. "Яндекс" выделил на эти проекты более 1,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова управляющего директора группы компаний "Яндекс" Тиграна Худавердяна.

В пресс-службе пояснили, что на данный момент 600 млн рублей были направлены на помощь таксопаркам в дезинфекции машин, закупку и распространение средств для антивирусной обработки, а также поддержку водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или попали в карантин. Еще более 200 млн рублей направлены на создание платформы полноценного дистанционного образования для школьников, а также онлайн-курсов для учителей.

"500 млн рублей выделено для запуска рекламных активностей, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и 250 млн на оплату части поездок для социальных и медицинских служб", - пояснили там.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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