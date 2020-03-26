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Средние цены на бензин в России с 16 по 22 марта практически не изменились

По данным Росстата, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 остались на уровне 42,52 руб. и 45,93 руб. за л

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 16 по 22 марта - выросли на 1 коп. по сравнению с показателем за предыдущую неделю и составили 44,94 руб. за л. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, как и неделей ранее, остались на уровне 42,52 руб. и 45,93 руб. за л соответственно. В свою очередь, цена Аи-98 возросла на 1 коп. - до 52,03 руб. за л. Стоимость дизельного топлива снизилась на 6 коп. и составила 48,05 руб. за л.

За отчетный период рост цен на бензин зафиксирован в семи субъектах РФ. Наибольшее увеличение было отмечено в Челябинске - на 0,3%. Снижение цен на бензин также наблюдалось в семи субъектах, при этом наиболее заметное в Саранске и Йошкар-Оле - на 0,9% и 0,7% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,66 руб., марки Аи-95 - от 41,90 до 49,25 руб., марки Аи-98 - от 49,60 до 54,83 руб. за л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,90 до 43,76 руб., марки Аи-95 - от 44,30 до 47,66 руб., марки Аи-98 - от 52,80 до 54,86 руб. за л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ с 16 по 22 марта увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 1,6%, до 799,5 тыс. т, а производство дизельного топлива сократилось на 2% и достигло 1 млн 593,4 тыс. т.

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