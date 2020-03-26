{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

Они составляют $551,2 млрд
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 20 марта составили $551,2 млрд, снизившись за неделю на $29,8 млрд (-5,1%), сообщил Банк России.

Регулятор отметил, что такое падение показателя произошло "под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки".

Подобное снижение международных резервов было в октябре 2008 года, когда за неделю показатель упал до $487 млрд с $517,6 млрд (-$30,6 млрд), в январе 2009 года резервы снижались за неделю на $30,3 млрд - с $426,5 млрд до $396,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Минтранс Белоруссии предлагает России сохранить авиасообщение между странами
Ранее РФ приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС