Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 20 марта составили $551,2 млрд, снизившись за неделю на $29,8 млрд (-5,1%), сообщил Банк России.

Регулятор отметил, что такое падение показателя произошло "под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки".

Подобное снижение международных резервов было в октябре 2008 года, когда за неделю показатель упал до $487 млрд с $517,6 млрд (-$30,6 млрд), в январе 2009 года резервы снижались за неделю на $30,3 млрд - с $426,5 млрд до $396,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.