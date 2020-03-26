Хуснуллин поручил регионам отменить весенние ограничения движения для грузовиков

МОСКВА, 26 марта./ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил российским регионам до 27 марта отменить весенние ограничения движения грузовиков на региональных и местных автодорогах. Это следует из протокола совещания, копия которого опубликована на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов власти) субъектов РФ обеспечить принятие решений о неприменении на весенний период 2020 года временного ограничения движения по автомобильным дорогам регионального и местного значения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения", - говорится в документе.

О принятых решениях регионы обязаны отчитаться Минтрансу РФ до 27 марта.