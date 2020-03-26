Минсельхоз предложил снизить стоимость электроэнергии для фермеров до тарифов населения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ направил в Минэнерго предложения по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов с годовым доходом до 120 млн руб. до тарифов населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"Министерство направило в Минэнерго предложение внести изменения в Приложение №1 к постановлению правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" в части дополнения перечня категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности), сельскохозяйственными товаропроизводителями, годовой доход которых не превышает 120 млн рублей, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами", - сказал представитель Минсельхоза.

В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ пообещал проработать вопрос о дополнительных способах компенсации аграриям расходов на электричество.